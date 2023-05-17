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20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Yukatel Kayserispor (Daha sonra açıklanacak)

Ligde 36. haftanın programı şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı seçim i nedeniyle ligin 36. hafta müsabakaları 30 Mayıs Salı günü saat 20.00'de oynanacak.

Futbolda Spor Toto Süper Lig 'in 36. haftasının programı belli oldu.

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