İstanbul

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış müsabakasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip, puanını 71'e çıkardı ve averajla ikinci sıradaki yerini korudu.

Lider Galatasaray, deplasmanda İstanbulspor'a 2-0 üstünlük kurarak puanını 76 yaptı. Sarı-kırmızılı takım, bitime 4 hafta kala en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile arasındaki 5 puanlık farkı korumayı başardı.

Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki diğer rakibi Beşiktaş ise Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi nedeniyle bu hafta hükmen galip ilan edildi. Siyah-beyazlılar, 71 puan ve averajla 3. sırada yer aldı.

Küme düşme hattındaki takımlardan 16. sıradaki Bitexen Giresunspor, Atakaş Hatayspor'un ligden çekilmesi gerekçesiyle hükmen galip ilan edildi ve puanını 31'e yükseltti. Ligin 17. basamağında bulunan HangiKredi Ümraniyespor ise Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 27'ye çıkardı.

Ligin 34. haftasında oynanan 7 karşılaşmanın sadece 1'ini ev sahibi takım kazandı, 4'ünden konuk ekipler galip ayrıldı. İki müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda toplam 21 gol kaydedildi.

Sonuçlar

Süper Lig'in 34. haftasında oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: 1-2

İstanbulspor-Galatasaray: 0-2

Corendon Alanyaspor-Arabam.com Konyaspor: 0-3

Medipol Başakşehir-HangiKredi Ümraniyespor: 1-1

MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: 1-1

VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: 2-3

Fenerbahçe-Trabzonspor: 3-1

NOT: Yukatel Kayserispor, haftayı bay geçti. Beşiktaş ile Giresunspor ise rakipleri Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor'un ligden çekilmesi sebebiyle hükmen galip ilan edildi.

35. hafta

Spor Toto Süper Lig'de 35. haftanın programı şöyle:

20 Mayıs Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa-İstanbulspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Yukatel Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Nef)

21 Mayıs Pazar:

16.00 HangiKredi Ümraniyespor-MKE Ankaragücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Corendon Airlines Park Antalya)

22 Mayıs Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

NOT: Arabam.com Konyaspor, haftayı bay geçecek. Hatayspor ile Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi sebebiyle Fenerbahçe ve Giresunspor hükmen galip ilan edilecek.

AA