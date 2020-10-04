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Fenerbahçe  - Fatih Karagümrük: 2-1

Süper Lig’in 4’üncü haftasında Fenerbahçe, kendi sahasında Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup etti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Ekim 2020 Pazar 11:45
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Fenerbahçe  - Fatih Karagümrük: 2-1

5’inci dakikada ev sahibi ekibin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Sosa’nın ceza sahası içine gönderdiği ortada topa iyi yükselen Lemos’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

24’üncü dakikada Fenerbahçe, mücadelede öne geçti. Sağ kanatan Caner’in kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan Samatta’nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu: 1-0.

34’üncü dakikada Ndao’nun pasında topla buluşan Salibur’un ceza sahası dışı sağ çaprazından vuruşunda top kalenin üstünden dışarı çıktı.

42’nci dakikada Ndao’nun ceza alanı içinden vuruşunda top Caner Erkin’e çarparak kaleye yöneldi. Altay meşin yuvarlağı son anda kornere çelerken, tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül şanssızlık yaşadı. Sabo ile çarpışan Gökhan Gönül, kale direğine çarparak yerde kaldı. Saha içerisinde tedavisi yapılan Gökhan Gönül sonrasında karşılaşmaya devam etti.

50’nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Salibur’un yerden şutunda savunmaya çarpan top direğin yanından dışarı çıktı.

68’inci dakikada Fenerbahçe farkı 2’ye çıkardı. Sosa’nın ceza sahasına ortasında kale önünde topa iyi yükselen Samatta’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

76’ncı dakikada Jimmy Durmaz’ın ortasında Sabo ile birlikte hava topuna çıkan Lemos’un eline çarpan top sonrasında mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, VAR’a başvurdu. Uğurlu, incelemesi sonrasında penaltı noktasını gösterdi.

77’nci dakikada Fatih Karagümrük farkı 1’e indirdi. Kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Sabo, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

85’inci dakikada Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Karşılaşmanın 77’nci dakikasında ilk sarı kartını gören Lemos, 85’inci dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ceza sahası içinde Sabo, Lemos'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

87’nci dakikada topun başına geçen Sabo'nun vuruşunda kaleci Altay topu oyun alanına çeldi.

90+5'inci dakikada Alparslan’ın ortasında topa iyi yükselen Mevlüt’ün kafa vuruşunda top kalenin üstünden dışarı çıktı.

Mücadele, Fenerbahçe’nin 2-1’lik üstünlüğü ile son buldu.

CANER’DEN HAKEME TEPKİ

Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, Fatih Karagümrük maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu ile bir tartışma yaşadı. Mücadelenin 16’ncı dakikasında Caner Erkin, alt dudağındaki kanamadan dolayı formasının değişmesi ve tedavi olması gerektiğini mücadelenin hakemi Yaşar Kemal Uğurlu’ya iletti. İkili arasındaki tartışmadan sonra Caner Erkin saha kenarına gelerek formasını değiştirip tedavisini tamamladı. Bir süre mücadelenin hakemine tepki gösteren Erkin, karşılaşmaya kaldığı yerden devam etti.

SAMATTA GOLLERLE BAŞLADI

Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Mbwana Samatta, sarı lacivertli formayla ilk gollerini kaydetti. Sarı lacivertli takıma dahil olmasının ardından geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray derbisinde ikinci yarı oyuna dahil olan Samatta, Karagümrük mücadelesinde ise ilk kez 11'de görev aldı. Süper Lig'deki ilk golünü Karagümrük maçının 24’üncü dakikasında kaydeden Samatta, takımının ve kendisinin 2’nci golünü ise 68’inci dakikada kaydetme başarısı gösterdi.

CISSE İKİNCİ YARI FORMA BULDU

Sarı lacivertli ekipte yeni transferlerden Papiss Cisse, yedek soyunduğu Karagümrük mücadelesinde ikinci yarı şans buldu. Cisse, karşılaşmanın 84’üncü dakikasında Samatta’nın yerine dahil oldu.

DIEGO PEROTTI MAÇI İZLEDİ

Fenerbahçe'nin görüşmelere başlandığını açıkladığı Diego Perotti, karşılaşmayı tribünden takip etti. Arjantinli yıldız oyuncu, karşılaşmayı protokol tribününde Emre Belözoğlu ile birlikte izledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeFatih KaragümrükFutbolSüper Lig
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