Ankara

Gençlik ve Spor Bakanlığından alınan bilgiye göre görme, bedensel, özel sporcular ve işitme engelliler federasyonları bünyesinde toplam 48 bin 729 sporcu yer alıyor.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 22 bin 312 ile en fazla engelli lisanslı sporcuya sahip federasyon konumunda bulunuyor.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu 11 bin 572 lisanslı sporcuyla ikinci sırayı alırken, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunda 8 bin 510, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunda ise 6 bin 335 lisanslı sporcu mevcut.

Avrupa ve dünyada 200'ün üzerinde madalya

Söz konusu sporcular, geçen yıl uluslararası önemli organizasyonlarda elde ettikleri başarılarla öne çıktı.

Görme, bedensel, özel sporcular ve işitme engelliler federasyonları bünyesindeki sporcular, Avrupa ve dünya şampiyonlarında 2022'de 203 madalyaya ulaştı.

Sporcular, Avrupa şampiyonalarında 41 altın, 39 gümüş ve 26 bronz; dünya şampiyonalarında ise 28 altın, 33 gümüş ve 36 bronz madalya elde etti.

Ampute Futbol Takımı dünya şampiyonluğuna ulaştı

İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın finalinde Angola'yı 4-1 yenen Ampute Milli Futbol Takımı, şampiyon oldu.

Daha önce iki kez Avrupa şampiyonluğu kupasını kazanan Ampute Milli Takımı, böylece ilk dünya şampiyonluğunu elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Kübra Korkut tarihe geçti

İspanya'nın Granada kentinde yapılan Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda tek kadınlar sınıf 7 finalinde Hollandalı Kelly Van Zon'u 3-1'le geçen Kübra Korkut, Türkiye adına bir ilki gerçekleştirdi.

Kübra, Para Masa Tenisi Dünya Şampiyonası tarihinde altın madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu oldu.

Golbol Kadın Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu

Golbol Kadın Milli Takımı, geçen yıl aralık ayında Portekiz'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın finalinde Güney Kore'yi 10-4 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Tarihinde ilk kez dünya şampiyonluğunu elde eden milli takım, Rio 2016 ve Tokyo 2020'de paralimpik oyunları şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Abdullah Öztürk'ten üst üste paralimpik oyunları şampiyonluğu

Paralimpik masa tenisçi Abdullah Öztürk, üst üste iki kez paralimpik oyunlarında şampiyonluğa ulaşarak önemli bir başarı elde etti.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Young-Kun Kim'i 3-1 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Abdullah Öztürk, böylece Rio 2016'daki unvanını korudu ve üst üste ikinci kez paralimpik oyunlarında altın madalya kazandı.

Paralimpik oyunlarında madalya rekoru

Paralimpik milli sporcular, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nı rekor sayıda madalyayla tamamladı. Milliler, Tokyo'da 2 altın, 4 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplamda 15 madalyayla tarihi bir başarı elde etti.

Tokyo'da 13 branşta 87 sporcuyla mücadele eden Türkiye, tarihinde 7. kez yer aldığı organizasyonda en yüksek madalya sayısına ulaştı.

AA