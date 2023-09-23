Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 892 bin 170 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 5 milyon 220 bin 128 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 647 lira 25 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 129 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 129 lira 61 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 164 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 103 milyon 752 bin 54 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 105 milyon 316 bin 280 metreküp olarak kayıtlara geçti.

AA