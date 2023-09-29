ANKARA (AA) -Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 17,54 azalarak 1 milyar 32 milyon 982 bin 170 lira oldu.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 2 bin 700 lira, en düşük saat 12.00'de 1299 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada 1 megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1999 lira 78 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1998 lira 79 kuruş oldu.

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 2 bin 700 lira, en düşük 1594 lira 98 kuruş olarak belirlendi.