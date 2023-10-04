Haber: Damla Oya Erman

Spotify, Salı günü yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık ve Avustralya'daki premium kullanıcılarına mevcut abonelikleri kapsamında ayda 15 saate kadar ücretsiz audiokitap sunacağını duyurdu. Ayrıca, bu programı kışın ilerleyen dönemlerinde ABD dinleyicilerine genişletecek. Spotify, premium kullanıcılarına sunmayı planladığı 150,000'den fazla başlık arasında Jennette McCurdy'nin "I'm Glad My Mom Died" adlı anı kitabı gibi en çok satanlar ve Min Jin Lee'nin "Pachinko" adlı ödüllü romanı gibi eserler bulunuyor.

Şirket, audiokitap pazarını genişletmeyi hedefliyor ve aboneliklerini daha cazip hale getirmek istiyor. Spotify, bu yeni adımıyla kullanıcılarına, müzik ve podcast kataloglarına ek olarak audiokitaplar sunarak daha kapsamlı bir ses deneyimi sunmayı amaçlıyor. Daha önce The Wall Street Journal'ın bildirdiği gibi, Spotify, yayıncılarla bu teklifi sunmak için görüşmelerde bulunuyordu.

Spotify, öncelikle podcastlerle müzik dışı içeriğe yönelmişti ve şimdi tüm sesle ilgili konular için tek bir hedef haline gelmeyi istiyor. Şirket, podcastlerle ilgili deneyimlerinden, hızla değişen formatlara girişin riskli ve maliyetli olabileceğini öğrenmişti.

Spotify, yeni audiokitap hizmetini mevcut aboneliklerinin bir parçası olarak sunarak, aboneleri daha uzun süre platformlarında tutmayı hedefliyor. Amazon'un Audible, en büyük audiokitap platformlarından biri olarak öne çıkıyor.

Spotify Finans Şefi Paul Vogel, "Ekosistemimize daha fazla değer ekleyerek kullanıcılarımız ve abonelerimiz için daha iyi bir teklif olduğunu biliyoruz" dedi.

Yeni teklife göre, Spotify premium kullanıcıları, mevcut abonelikleri kapsamında aylık olarak 15 saat dinleme hakkına sahip olacaklar ve bu süreyi aştıklarında 10,99 dolar karşılığında 10 saat daha dinleme satın alabilecekler.

Spotify, Penguin Random House ve Simon & Schuster gibi tüm beş büyük yayıncı ile anlaşmalar imzaladığını ve yüzlerce bağımsız yayıncı ile iş birliği yaptığını açıkladı. Şirket, en çok satan başlıkların yüzde 70'inin üzerinde sürekli olarak mevcut olacağını söyledi.

Spotify aboneleri, dinleme hakkını birden fazla başlık arasında bölüştürebilecekler. Yayıncılar ve yazarlar, kullanıcıların dinlediği kitabın yüzdesine veya dinleme süresine göre ödeme alacaklar.

Spotify, audiokitap işine bir yıl önce giriş yapmış ve başlangıçta bağımsız yazarlardan ve büyük yayıncılardan gelen 300 binden fazla başlık sunmuştu. Vogel, audiokitapları dinlediklerinde kullanıcıların daha fazla zaman harcadığını gördüklerini söyledi.

CEO Daniel Ek, Apple'ın App Store politikalarının Spotify'ın ilk audiokitap teklifinin sunumunu engellediğini söyledi. Spotify, kullanıcıları uygulama içinde değil, web tarayıcısı aracılığıyla satın almaya yönlendirir ve Apple'ın yüzde 30'luk komisyonunu ödememek için bu yöntemi kullanır. App Store politikaları, iki şirket arasında yıllardır süren bir anlaşmazlık konusu olmuştur.

Yayıncılar ve yazarlar için Spotify, sadece audiokitapları dağıtmakla kalmayıp potansiyel yeni dinleyiciler bulma açısından da önemli bir platform temsil ediyor. Spotify, genç izleyiciler dahil dünya genelinde 220 milyon aboneye sahiptir ve bu genç kitlelerin audiokitaplara eskisi kadar maruz kalmamış olabileceğini belirtiyor.

HarperCollins'in CEO'su ve News Corp'un sahibi olduğu diğer bir kuruluş olan Chantal Restivo-Alessi, Almanya'da audiokitapların iştahını ve başarısını uzun yıllardır gördüğünü ve Spotify için bu alanda daha büyük bir fırsat olacağını düşündüğünü söyledi.

Spotify, Temmuz ayında dünya genelindeki ana pazarlarda premium bireysel planlarının fiyatını aylık 1 dolar artırdığını açıklamıştı ve bu artışın özellikle Spotify'ın sunduklarını tatlandırdıkça artacağına dair beklentiler bulunuyor.

Vogel, "Podcast, biz bunun bir parçası olmadığımızda şu an olduğundan daha büyük bir iş" dedi. "Audiokitaplar için aynı şeyi yapabileceğimize inanıyoruz."