Haber: Damla Oya Erman

Apple, iOS 17.4 güncellemesiyle birlikte Avrupa'da uygulama dağıtımını üçüncü taraf pazar yerlerine açma kararı almıştı. Ancak, bu değişikliklerin sadece AB'de geçerli olması ve Apple'ın bu pazar yerleri üzerinde kontrolünü sürdürmesi eleştirilere neden oldu. Daniel Ek, bu değişikliklere karşı çıkarak, Apple'ın "yeni bir düşük seviyeye" ulaştığını belirtti.

Ek, özellikle Apple'ın uygulamaların indirilmesi için ücret talep etme kararını eleştirerek, bu ücretin Spotify gibi büyük şirketleri müşteri kazanma konusunda zor durumda bırakacağını ifade etti. Spotify CEO'su, bu ücretin şantaj olduğunu ve geliştiricilere, start-up'lara ve ücretsiz uygulamalar sunanlara zarar verebileceğini söyledi.

Apple ise yaptığı açıklamada, değişikliklerin geliştiricilere seçenek sunmayı amaçladığını ve mevcut şartlarda kalmak isteyen herhangi bir geliştiricinin bu seçeneği tercih edebileceğini belirtti. Apple sözcüsü, yeni şartlar altında geliştiricilerin %99'dan fazlasının aynı veya daha az ödeme yapacağını ifade etti.

Apple'ın App Store politikalarına yönelik eleştiriler, teknoloji devinin dijital ekonomideki hakimiyeti konusundaki tartışmaları da beraberinde getiriyor. Daniel Ek, Apple'ın iOS ekosistemine olan sıkı kontrolünü uzun süredir eleştiriyor ve şirketin daha açık ve adil bir platform olma yönünde daha fazla adım atması gerektiğini savunuyor.