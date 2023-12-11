Haber: Damla Oya Erman

Ancak, bir yıl içinde üç kez gerçekleşen işten çıkarmalar, Ocak ayında 590, Haziran ayında 200 ve bu hafta itibariyle başka bir 1,500 pozisyon, Spotify'ın podcasting ve sesli kitap birimlerinde kar marjını artırmak için yaptığı yatırımlarda köklü bir değişiklik olarak değerlendiriliyor. Wall Street ise bu stratejinin işe yarayacağına olan güvenini sergiliyor.

KeyBanc Capital Markets analistlerinden Justin Patterson, "Spotify, platform genelinde yapay zekayı kullanıyor, geleneksel radyo deneyimini simüle eden AI DJ'yi 50 ek pazarda başlatıyor ve podcast'ler için AI Voice Translation'ı kullanıma sunuyor. Premium Aboneler için sesli kitapların sunulmasıyla birleştiğinde, Spotify'ın katılımı artırmak ve nihayetinde daha güçlü bir gelir elde etmek için birkaç fırsata sahip olduğuna inanıyoruz" dedi.

Ana şirketi Spotify Technology SA'nın hisseleri son altı ayda %30'dan fazla artarken, yıl başından bu yana %135'ten fazla arttı.

Pandemi dönemine özgü talebin azalmasıyla birlikte Spotify, diğer teknoloji şirketleri gibi geri çekilmeye karar verdi. Ayrıca, podcasting için harcadığı 1 milyar doların üzerindeki meblağı telafi etmek zorunda kalacak, ki bu miktarın büyük bir kısmı ünlülerle yapılan ancak gerçekleşmeyen podcast anlaşmalarına ve sonradan kapatılan podcast stüdyolarının satın alımlarına gitti.

Spotify CEO'su Daniel Ek, şirketin web sitesine gönderdiği bir mektupta, "Ekonomik büyüme dramatik bir şekilde yavaşladı ve sermaye daha pahalı hale geldi. Spotify, bu gerçeklerin bir istisnası değil" ifadelerini kullandı.

Kasım ayında Spotify, audiobooks ve podcast'leri platformun önerdiği şekilde yeniden düzenlemek için Google Cloud ile ortaklık kurdu. Bu iş birliği, Google Cloud'un dil modellerinden biri olan Vertex AI Search'i kullanarak gerçekleşti.

Spotify, Şubat ayında "AI DJ"yi tanıttı ve İngilizce podcast bölümlerini İspanyolca, Fransızca ve Almanca'ya çevirmek için OpenAI'nin "Whisper" ses çeviri aracını kullanmaya başladı.

Spotify yetkilileri, teknolojiyi gelecekte genişletmeyi planladıklarını ve yaratıcı ve izleyici geri bildirimine dikkat çektiler. Ayrıca, CEO Daniel Ek'in şirketin üçüncü çeyrek kazanç telefon görüşmesinde yaptığı bazı açıklamalara işaret ettiler, burada "verimlilik" kelimesinin 20'den fazla kez kullanıldığı belirtildi.

Spotify'ın bu stratejisi, kullanıcılara özel deneyim sunma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Şirket, müzik analitik firması The Echo Nest Corp'u 2014 yılında satın alarak makine öğrenimi ve doğal dil işleme yöntemlerini birleştirerek kullanıcı deneyimini hiper-personalize etme yoluna gitmişti. Bu sayede, müzik tonlarını ve tempolarını tanıma yeteneği ile sanatçıların eserlerini ortak bir kültürel bağlam içinde bağlama yeteneği kazandı.

Spotify'ın bu stratejisi, kullanıcılara "Günlük Karışım" ve "Keşfet Haftalık" gibi özel çalma listeleri sunarak ve "Zaman Kapsülleri" ve "Tekrar Et" çalma listeleri ile en çok dinlenen şarkıları toplayarak kişisel bir deneyim sunma felsefesine dayanıyor.

Google Cloud'un Stratejik Tüketici Endüstrileri Küresel İcra Direktörü Anil Jain, Vertex AI Search'in medya ve eğlence şirketlerine video, ses, görüntü ve metin üzerinden içerik keşfetme yetenekleri kazandırdığını belirtti. Jain, Spotify ile yapılan anlaşmanın detayları hakkında yorum yapmadı.

Bu büyük dil modellerinin kullanılması, kullanıcı katılımını Spotify platformu genelinde artırabilir. ABI Research'te kıdemli analist

Reece Hayden, "Büyük dil modelleri, kişiselleştirmeyi artırabilir, önerileri iyileştirebilir ve önerilerin, anahtar kelimeleri/metal verilerini kullanmaktan ziyade tüm metin/videoyu anlayarak kullanıcı ilgi alanlarına daha iyi yansımasını sağlar" dedi. "Bununla birlikte, temel tahmin modellerine göre sınırlı değer ekleyebilir ve koşullu/özgü öneri modeline göre sınırlı değer ekleyebilir. LLM'leri çalıştırmak, tüm podcast'leri/audiobooks'ları anlamak için kaynak yoğun ve sınırlı değer ekleyebilir... LLM'ler, birkaç öğrenme hatası yapabilir ve generatif AI öğrenirken cümlelerin veya ifadelerin yanlış okunmasına neden olabilir." şeklinde konuştu.