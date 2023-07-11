New York

Blinken, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995'te yapılan soykırımla ilgili sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Srebrenitsa soykırımının 28. yılında tüm kurbanların yasını tuttuklarını belirten Blinken, "Sevdikleri için adalet arayışında olan Bosna Hersek halkının yanındayız." ifadelerini kullandı.

"Bu günü hiç unutmayacağız"

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da "Bu günü hiç unutmayacağız." değerlendirmesi yer aldı.

Bosna Hersek halkının daha "parlak" bir gelecek hedefi için uzlaşının büyük önem taşıdığına işaret edilen açıklamada, bu bağlamda soykırıma ilişkin gerçeklerin kabul edilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, ABD'nin tüm Bosna Hersek vatandaşlarını kapsayan "demokratik, kapsayıcı ve aydınlık bir gelecek" için destek vermeye devam edeceğinin altı çizildi.

Soykırımda 28 yılda defnedilenlerin sayısı 6 bin 751'e yükseldi

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin hemen ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrol ettiği bölgeye gitmesine izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda öldürdü ve katledilenler toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Bu arada, Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilen soykırım kurbanı sayısı 6 bin 751'e yükseldi.

AA