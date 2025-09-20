Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok değerli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

Akıllı oynadıklarını belirten Stoilov, "İlk golü ardından ikinci golü de hızlı bulduk ve bu bizim stratejimizde bazı değişikliklere gitmemize yol açtı. Bu dakikadan itibaren daha fazla orta alanı kapatarak orada rakibe fırsat vermeyerek oynamaya başladık. Kontra atakları kovaladık. Hızlı santraforlarımızı kullanmak istedik ve bu plan işe yaradı. Beşiktaş gerçekten tehlikeli bir takım ve 1 saniye bile orada konsantrasyonumuzu kaybederseniz hemen tehlikeye yaratabiliyorlar. Hemen kalenizde golü görmenize neden olabiliyor. Bütün maç boyunca çok iyi organize olmaya ve alanları çok iyi kapatmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Stoilov, santraforların formlarını ilerletmesi gerektiğini, bugün çok fazla gol kaçırdıklarını ve maçı daha önce koparabileceklerini aktardı.

Göztepe'nin disiplinli, organize ve bütün oyuncuların taktiksel kuralları takip ettiği bir oyun oynadığı ifade eden Stoilov, bunun da kendilerine başarıyı getirdiğini anlattı.

Rakiplerin kendileriyle ilgili pozitif şeyler söylemelerinin güzel olduğunu dile getiren Stoilov, şöyle devam etti:

"Kesinlikle bizim potansiyelimiz bunun çok daha üzerinde ve bunu yapabiliriz. Özellikle topla çok daha iyi şeyler yapabiliriz. Aynı zaman fiziksel olarak çok daha iyi olabileceğimize inanıyorum ve daha önce de belirttiğim gibi bazı pozisyonlarda özellikle rekabeti arttırmamız gerekiyor. Bazı oyuncularımızın formlarını arttırmaları gerekiyor. Farklı bir tarzımız var. Bizim futbol tarzımız daha agresif ve baskıya dayalı, dinamik. Bütün seçimlerimizi buna göre yapıyoruz ve bu futbol tarzının özellikle Türkiye'de birçok takıma karşı sıkıntı yarattığını düşünüyorum."

Stoilov, bu yaz kulübün iyi transferler yaparak finansal anlamda iyi duruma geldiğini ve oyuncuların piyasa değerlerini artırmak istediklerini sözlerine ekledi.