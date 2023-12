Haber: Damla Oya Erman

Starbucks'a karşı bir tepki olarak ortaya çıkan "Nahbucks" adlı bir Google haritası, kahve severlere Starbucks'a alternatif yerel kafeleri keşfetme imkanı sunuyor. Starbucks'ı boykot etmek isteyenler için daha fazla seçenek sunmayı amaçlayan harita, yaklaşık 78.000 kahve dükkanının konumunu içeriyor.

Anti-Starbucks aktivisti Sacha Fournier tarafından başlatılan bu girişimle ilgili olarak Fournier, "Starbucks'ın sayısı sizi ezici bir hisse kapılmanıza neden olabilir ve sizi hızlı bir kahve için tek seçenekmiş gibi hissettirebilir, ancak durum bundan uzak. Yerel kahve mekanlarının ne kadar daha iyi olduğunu keşfetmelerine yardımcı olmak için bu haritayı oluşturdum" dedi.

New York merkezli Death Wish Coffee adlı kahve toptancısı ise Starbucks'a karşı bir kampanya başlattı. Şirket, Starbucks hediye kartları için bir takas programı başlattı ve 9 Ocak 2024 tarihine kadar Starbucks hediye kartlarını teslim alan müşterilere, eşdeğer değerde Death Wish Coffee hediye kartı vereceğini açıkladı. Ayrıca, orijinal Starbucks kartlarını bağışlayanlara kart değerini St. Jude Çocuk Hastanesi'ne bağışlayacaklarını belirtti.

Starbucks, bu tepkilere resmi bir açıklama yapmazken, şirketin hisse senedi değerlerinde son bir ayda %8'lik bir düşüş yaşandığı bildirildi. Ancak, Placer.ai'den gelen veriler, son tatil kampanyaları sırasında mağaza trafiğinde bir artış olduğunu, ancak bu artışın bir önceki yıla göre daha küçük olduğunu gösteriyor.

Starbucks CEO'su Laxman Narasimhan, bu konudaki şüpheli durumu ele alarak, "Dünya genelinde yaşanan çatışmalardan endişeliyim. Masum insanlara yönelik şiddet, nefret ve manipülatif konuşma ve yalanları kınıyoruz" açıklamasında bulundu. Narasimhan, şirketin, yerel otoritelerle işbirliği yaparak çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlamaya çalıştığını ve şirketin insanlık için durduğunu vurguladı.