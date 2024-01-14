Haber: Damla Oya Erman

Bir oyuncu, oyun dosyalarında keşfedilen kanıtlarla, uzay seyahati mekaniklerinin lansmandan önce kesildiğini ortaya koyuyor.

Microsoft için ticari bir başarı olan Starfield, birçok oyuncu tarafından Bethesda'nın önceki başlıkları ile karşılaştırıldığında hayal kırıklığı yarattı. Steam'deki son derecelendirme %28'e düştü ve oyuncu sayısı gün geçtikçe azalıyor.

Oyunun datamine edilmesi, Starfield'ın geliştirilme aşamasında daha karmaşık ve zorlayıcı olduğunu, uzay seyahati mekaniklerinin lansmandan önce kesildiğini gösteriyor. Oyunun keşif döngüsüne yönelik halkın tepkisi ılıman olmuş gibi görünüyor. Starfield'daki gemi inşa özelliği birçok hayran tarafından övgü almış olsa da, bir o kadar eleştiri almış; gezegenler arasında dolaşmanın, yükleme ekranları ve kullanıcı arayüzü gibi unsurların tekrarlanabilirliğinin sıkıcı olduğu belirtilmiştir.

Todd Howard'ın daha önceki bir röportajında onayladığı gibi, Starfield'ın geliştirme aşamasında hayatta kalma yönlerine daha fazla odaklandığı görülüyor. Oyuncuların mücadele etmeleri gereken özelliklere ve tehlikelere sahip yıldız sistemlerinin eski bir haritası, oyun dosyalarında bulunmuş durumda. Bu da Starfield'daki uzay seyahatinin, yakıt tüketimi ve yıldızlararası ticaret gibi kesilmiş mekaniklere sahip olduğunu doğruluyor.

Eski harita, Leviathan IV'ü mineral bakımından zengin bir sistem olarak gösteriyor ve korsanların değerli eşyalarını sakladığı belirtiliyor. Bu özellik, mevcut Starfield kullanıcı arayüzünde eksik ve onun eklenmesinin Settled Systems'a ve hikayesine atmosfer katacağı iddia edilebilir. Dahası, Leviathan IV'ün Güneş Radyasyonu ve Mikrometeoroidler gibi iki tehlikesi vardı ki bu da uzay seyahatinin zorlu olabileceğini gösteriyor.

Bethesda'ya göre, Starfield'ın oynanabilir hale gelmesi yedi yıl süre gerektirdiği için, bu mekaniklerin iyi bir nedenle çıkarıldığına dair çok iyi bir şans var. Ancak, Reddit başlığındaki bazı oyuncular, final iterasyonun sulandırılmış hissettirdiğini savundu.

Bethesda'nın, Şubat 2024'te yayınlanacak büyük bir Starfield güncellemesi ile oyunun lansman sonrası desteği devreye girdi. Güncelleme genellikle hata düzeltmeleri içerecek, ancak geliştiriciler, 2024'ün ilk yarısında "yeni bir yolculuk" ekleyeceklerini ima ettiler. Kesilmiş özelliklerin bir gün geri dönüp dönmeyeceği ise zamanla netlik kazanacak.