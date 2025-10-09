İSTANBUL (AA) - Stellantis NV, 2026 yılında sunacağı güncellenen stratejisinin hazırlıkları kapsamında Stellantis Liderlik Ekibi'ne yeni atamalar gerçekleştirdi.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, mobilite şirketlerinden Stellantis NV, liderlik ekibini güçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.



Son aylarda yakalanan olumlu ivmeden güç alan şirket, gelecek yıl sunacağı güncellenen stratejisinin hazırlıkları kapsamında Stellantis Liderlik Ekibi'ne yeni atamalar yaptı.

Bu kapsamda Emanuele Cappellano, mevcut görevi Stellantis Pro One Liderliği'nin yanı sıra Genişletilmiş Avrupa ve Avrupa Markaları Başkanı olarak atandı. Maserati Üst Yöneticisi (CEO) görevine getirilen Jean-Philippe Imparato ise markanın performansını artırmaya tam zamanlı odaklanacak ve Stellantis & You'dan da sorumlu olacak. Imparato, bu görevinde Cappellano'ya bağlı olarak çalışacak.



Brezilya Ticari Operasyonları ve Güney Amerika Hafif Ticari Araçlar Başkanı olarak görevini sürdüren Herlander Zola, Cappellano'nun yerine geçerek Güney Amerika Bölgesi Başkanı olarak atandı. Samir Cherfan da mevcut görevleri Orta Doğu-Afrika Bölgesi Başkanı ve Mikromobilite Başkanı sorumluluklarını sürdürerek Stellantis Liderlik Ekibi'ne katıldı.

Çin Stratejisi Başkanı olarak görevini sürdüren Gregoire Olivier ise Çin ve Asya-Pasifik Bölgesi Başkanı olarak atanarak Stellantis Liderlik Ekibi'nin üyeleri arasında yerini aldı.

Francesco Ciancia, 1 Kasım itibarıyla Mercedes-Benz'den Stellantis'e geri dönerek Global Üretim Başkanı görevine başlayacak. Arnaud Deboeuf ise aynı tarihte yeni fırsatları değerlendirmek üzere şirketle yollarını ayıracak.



Ralph Gilles, Global Tasarım Başkanı olarak Stellantis Liderlik Ekibi'ne katılırken, daha önce Asya-Pasifik, Orta Doğu ve Afrika Başkanı olarak görev yapan Philippe de Rovira ise Stellantis'ten ayrıldı.

- 'Bölgesel odağımızı daha da güçlendiriyoruz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis CEO'su Antonio Filosa, bu yeni atamalarla şirketlerini gelecekteki başarılara hazırladıklarını, hem içerden hem dışardan yetenekli isimleri liderlik rolüne getirdiklerini belirtti.

Asya-Pasifik ile Orta Doğu ve Afrika organizasyonlarına Stellantis Liderlik Ekibi düzeyinde özel sorumluluklar atayarak bölgesel odaklarını daha da güçlendirdiklerini vurgulayan Filosa, şunları kaydetti:

'Jean-Philippe'in uzmanlığından yeni görevinde de faydalanmaya devam edecek olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Arnaud ve Philippe'e yıllar boyunca yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyor, gelecekteki kariyerlerinde kendilerine en iyi dileklerimizi sunuyoruz.'







