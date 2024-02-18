Haber: Aslı Mercan Sarı

Cemil Tugay’a teşekkür konuşmasının da yapıldığı etkinlikte, Sivil Toplum Kuruluşları İşçimenler’le de tanışma ve buluşma olanağı oldu.

Kahvaltıyı Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi danışma Kurulu olarak Eskişehir Kültür Yardımlaşma ve dayanışma derneği başkanı Yaşar Hanlı, Disk Emekli-Sen Karşıyaka Şube başkanı Seçkin Dönmez, Amasyalılar Derneği Başkanı Nami Aslanoğlu, İzmir İş Dünyası Derneği Başkanı Feyyaz Sungur birlikte organize ettiler.

Yoğun bir katılımın olduğu etkinlikte Sancar Maruflu Sivil toplum Yerleşkesini ve Danışma kurulunu temsilen Seçkin Dönmez konuşma yaptı.

Konuşmasında, "Karşıyaka Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi’nde ki STK’lar olarak;

Türkiye’de ilk defa Sivil Toplum Kuruluşları için Karşıyaka Belediyesi Başkanı olarak bağımsız bir yerleşkeyi bize tahsis eden Değerli Başkanımız Dr. Cemil TUGAY’a şükranlarımızı arz etmek istiyoruz.



Kimi zaman adaletin eksik kaldığı yerde, kimi zaman yardıma ihtiyaç duyan bir dezavantajlı mahallede kimi zaman ise şiddet görmüş bir kadının yanında onların dertlerine derman olmaya çalışan kimi zaman ise; toplumu bilinçlendirmek adına seminer, konferanslar düzenleyip kurslar açan, moral ve motivasyonu arttırmak adına, gelenek ve göreneklerimizi çeşitli kültür ve sanat faaliyetleri ile birleştiren STK’ların değeri; özellikle demokrasinin geliştiği ülkelerde daha çok fark edilir ve devlet kurumları tarafından desteklenirler.

Çünkü STK’lar en az devlet kurumları kadar toplumun içinde ihtiyaçları yerinde tespit ve hizmetleri yakından takip etme görevini yürütürler.

Bu kapsamda; bir devlet adamı profesyonelliğinde STK’ların önemini bilen ve her zaman bizlerle ortak hareket ederek Cumhuriyet’in Öncüsü ve Bekçisi Karşıyaka İlçemizde çok değerli hizmetlere imza atan Başkanımıza bu defa Cumhuriyetimizin Kuruluş ve Kurtuluş Şehri olarak demokrasinin de beşiği olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığı sürecinde üstün başarılar diliyoruz.



Bizler Başkanımızın seçimi zaten kazanacağından emin olarak; kısıtlı imkanlarına rağmen Karşıyaka’da STK’lara vermiş olduğu desteği bilerek; bu kez Büyükşehir Belediye Başkanı olarak çıtayı yükselteceği ve bizlerden yeni projeler bekleyeceğinden emin olarak; tüm gönüllülerimizle hem kendisine her alanda desteğimizi devam ettirmek adına kapı kapı dolaştığımızı, hem de toplumun bir aynası olarak kendisine yeni projeleri konusunda destek vereceğimizi ifade etmek istiyoruz.



Biz STK’lar olarak bizlere desteği dışında Değerli Başkanımızın 5 yıl içinde yaptıklarından da biraz başlıklar vermek istiyoruz.

-Alzheimer Merkezi

-Karşıyaka Kent Ormanı

-Mutfak Sanatları Merkezi

-Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi

-Planetaryum

-Kolektif Girişimcilik Merkezi

-Kentsel Gıda Strateji Belgesi

-Çatı Bostanlı Sanat Yerleşkesi

-3. Yaş Üniversitesi

-Güneş Enerjisi Santrali

-Sportif Yetenek Ölçüm ve Spora Yönlendirme Merkezi

-Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

-Karşıyaka 95 Projesi

-Karşıyaka Çarşısı Revizyon Projesi

-Dijital Arşiv Projesi

-Vatandaş Katılım Birimi

-Yeni Kütüphaneler

-Semra Aksu Atletizm Parkı

-Çocuk Oyun ve Macera Parkı

-Karşıyaka Çocuk Belediyesi

-Yeni Anaokulları

-Baba Farkındalık Atölyeleri

-Atalık Tohum Merkezi

-Kent Bostanı

-Asfalt Plenti ve Şantiye Üretimleri

-Yerel Üretici Buluşmaları

-İkinci El Pazarları

-Yeni Park ve Yeşil Alanlar

-Yer Altı Çöp Konteynerleri

-Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

-Bisikletli Ulaşım

-Cordelion Taypark Binicilik Okulu

-Çatı Bostanlı Kayıt Stüdyosu

-e- Scooter Kumru

-Veterinerlik Hizmetleri

-Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi

-Yeni Meydanlar

-Mahalle Merkezleri Kursları

-KSK Fan Zone ve Container Park

-Bütçe Dostu Sosyal Tesisler

-Taziye Evi

-Karşıyaka Dayanışma Platformu

-Hızlı Çözüm Masaları

-Sağlık Hizmetleri

Evde Tamir Hizmeti

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Ainesi iştir kişinin, lafa bakılmaz…

Artık bir an önce 1 Nisan sabahına uyanmak, ve Değerli Başkanımız Dr. Cemil TUGAY ve Yıldız İŞÇİMENLER ÜNSAL ile yepyeni projelerle İzmir ve Karşıyaka’yı şaha kaldırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.