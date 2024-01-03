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Değişiklikle bu tarih 30 Nisan 2024'e uzatıldı.

Geçen yılın mart ayında yürürlüğe giren tebliğde, üretici ve ithalatçılar hariç olmak üzere, stoklarında güvenlikli etiket ve/veya işareti olmayan inşaat demiri bulunduranların, söz konusu stokları 31 Ocak'tan sonra satışa konu edemeyecekleri belirtilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının hazırladığı "İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Turkcell, depremzedelere yönelik 3,5 milyar liralık bağış ödemelerini tamamladı

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