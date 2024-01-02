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Şahika Ercümen: Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum

Şahika Ercümen: Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda sualtı sporcularının katılacağı ilk önemli uluslararası organizasyon Zıpkınla Balıkavı Avrupa Afrika Şampiyonası olacak.

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