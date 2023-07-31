İSTANBUL- Müzik ve teknolojiyi heyecan verici bir şekilde birleştiren Sufle, sanatçı Ru! (Ebru Ceylan) ve NFT sanatçısı Unrealistic (Ümit Ceylan) ile iş birliği yaparak albümdeki her parçaya eşlik edecek benzersiz NFT (Değiştirilemez Token) içeriklerinin bir serisini oluşturdu. Bu eşsiz ve sınırlı sayıda dijital eserler, özel bir NFT platformu aracılığıyla lansman gecesi satışa sunuldu ve hayranlara Sufle'nin sanatsal evreninin bir parçasını sahiplenme imkanı verildi Sufle'nin "Karanlık Pop" albümü, dijital platformlarda ve müzik mağazalarında dinlenmeye açık. Bu etkileyici müzikal yolculuğa katılmak ve Sufle'nin benzersiz tarzını keşfetmek isteyen herkesi albümü dinlemeye davet ediyoruz.

HABER: MEHTAP CANAN ŞAHİNGİL