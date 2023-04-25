İSTANBUL- Şule Gazioğlu Art & Design, “Sébah & Joaillier: Boğaziçi’nin Gözü” sergisini ziyaretçilere açıyor. Boğaziçi hem iki kıtaya yayılan kendine has coğrafyası, hem de sakinleriyle şekillenen özel kültürüyle, yalnızca İstanbul ve Türkiye’de değil, dünya çapında ikonik bir bölge.

Mehtapta kayık sefalarından, özenle inşa edilmiş yalılardaki akşam yemeklerine, iskelelerinde vapur bekleyen kalabalıklara, Bebek Kahvesinden, Robert Kolej’e, hisarların görkeminden, Kuleli Askerî Lisesine, yazlık sefarethane binalarına, Boğaz’da olmak ve Boğaz’ı yaşamak yüzyıllar boyunca bir ayrıcalık olmuştur.

Boğaz kültürüne dikkat çekmek adına, Sébah & Joaillier: Boğaziçi’nin Gözü sergisi, Boğaziçi’nin kült statüsünün 19. yüzyıldaki tarihi kökenine uzanıyor. Bu sergi Boğazı konu almanın yanı sıra Osmanlı’nın en önemli fotoğraf stüdyosunun fotoğraf arşivini de ilk kez mercek altına alan sergi olma özelliğini taşıyor.

Joaillier ailesinin 5. kuşak temsilcisi olan koleksiyoner Fabrizio Casaretto’nun 15 yılı aşkın süredir bir araya getirdiği aile arşivinden yapılacak bir fotoğraf seçkisinin yanı sıra, 19. yüzyıla ait görsel ve belgeler, fotoğraf makineleri ve stereoskop gibi döneme ait gereçlerin de yer alacağı sergide, ziyaretçiler adeta zamanda bir yolculuğa çıkarılıyor.

Sébah & Joaillier, Boğaz yaşantısının kült statüsünü belki de ilk fark eden ve kayıt altına almanın önemini anlayan Osmanlı’nın ilk fotoğraf stüdyolarından. Osmanlı fotoğrafçılık tarihinin belki de en önemli markası olan Sébah & Joaillier arşivini ziyaretçilerle buluşturacak ilk özel sergi, Boğaziçi temalı bir seçkiyle 28 Nisan – 18 Haziran 2023 tarihleri arasında 2 ay boyunca ziyaretçilerle buluşacak.

HABER: ERCAN AYDIN