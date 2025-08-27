Aslen Kıbrıslı olan gazeteci, yazar Şenler, Ümran Hanım ve Tahsin Bey'in çocuğu olarak 29 Mayıs 1938'de Kayseri'de dünyaya geldi.

Usta edebiyatçı, ailesinin İstanbul'a göç etmesinin ardından ortaokulu yarıda bırakarak bir terzinin yanında çalışmaya başladı. Burada edindiği dikiş ve tasarım bilgisi, Şenler'in ileriki yıllarda kendi adıyla anılacak olan başörtüsü ve pardösü modellerini çizmesine, genç kızların moda anlayışını şekillendirmesine vesile oldu.

Yazı hayatına tutkusu erken yaşlarda ortaya çıkan Şenler'in henüz 14 yaşındayken kaleme aldığı hikayeleri Yelpaze dergisinde yayımlandı. Yazılarında "Şule Yüksel" imzasını kullanmaya başlayan yazar, 21 yaşında Mehmet Şevket Eygi'nin çıkardığı Yeni İstiklal gazetesinin gençlik köşesinde yazmaya başlayarak profesyonel gazeteciliğe adım attı, daha sonra Kadın gazetesinde "Duyuşlar-Görüşler" başlıklı bir köşe hazırladı.

Anadolu'da konferanslar verdi

Resim, müzik, ney ve kanun eğitimleri de alan Şenler için 1965 yılı bir dönüm noktası oldu. O yıl Batılı yaşam tarzını bırakarak tesettüre girmesi, hem kendi hayatında hem de toplumda geniş yankı uyandırdı.

Şule Yüksel Şenler, fikirlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla Anadolu'yu karış karış gezerek verdiği konferanslarla on binlerce insana hitap etti. Özellikle 1960 ve 1970'li yıllarda büyük ilgi gören bu konferanslar, Şenler'i başörtüsü mücadelesinin ve dindar kadınların kamusal alandaki sesinin en güçlü temsilcilerinden biri haline getirdi. Kendine özgü, modern ve estetik başörtüsü bağlama stili, onu örnek alan genç kızlar arasında da hızla yayıldı.

Af kararını reddetti

Şenler'in artan etkisi, dönemin siyasi atmosferinde tepkilere de neden oldu. Dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'ın 1971'de, "Sokaktaki örtülü kadın ve kızların öncüleri cezalarını çekecek." sözleriyle işaret ettiği Şenler, Sunay'a hitaben bir mektup yayımlayarak, cumhurbaşkanının Allah'tan ve milletten özür dilemesi gerektiğini savundu.

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanarak Bursa Cezaevi'ne giren Şenler, yaklaşık iki ay sonra Sunay'ın özür talebi ve af kararını reddederek 8 aylık hapis cezasının tamamını çekti.

Usta kalem, cezaevinden çıktıktan sonra da mücadelesine ve yazı hayatına Hür Söz, Babıali'de Sabah ve Milli Gazete gibi yayınlarda devam etti. Bu süreçte kaleme aldığı ve en bilinen eseri olan "Huzur Sokağı" romanı, toplumda büyük bir ilgiyle karşılandı. Roman, Yücel Çakmaklı yönetmenliğinde, Türkan Şoray ve İzzet Günay'ın başrollerini paylaştığı "Birleşen Yollar" adıyla sinemaya aktarılarak klasikleşti.

Eser, 2012'de aynı isimle televizyon dizisi olarak yeniden izleyiciyle buluştu. Başarılı yazar, kariyeri boyunca "Gençliğin Izdırabı", "Hidayet", "Bize Ne Oldu", "İslam'da ve Günümüzde Kadın" gibi pek çok esere daha imza attı.

2019'da hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Emine Erdoğan'ın evliliğine vesile olmasıyla da bilinen Şenler'in hayatı, gazeteci Demet Tezcan tarafından "Bir Çığır Öyküsü" adıyla kitaplaştırıldı.

Tedavi gördüğü hastanede 28 Ağustos 2019'da, 81 yaşında vefat eden usta yazar, Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Mihrişah Valide Sultan Haziresi'ne defnedildi.

Şule Yüksel Şenler'in adı ve mücadelesi, bugün İstanbul'un Pendik, Balıkesir'in Karesi ve Batman'da bulunan Şule Yüksel Şenler Kız İmam Hatip Liseleri'nde, İstanbul Esenler'deki Hanımlar Konağı'nda ve Muş'taki Bilgi Evi'nde yaşatılmaya devam ediyor.

Eyüpsultan'daki Şule Yüksel Şenler Vakfı, öncü yazarın her türlü ayrımcılığa karşı çıkan, insan onurunu ve özgürlüklerini gözeten hakkaniyetli ve vakur duruşunu gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Vakıf ayrıca her yıl Rami Kütüphanesi'nde düzenlediği "Şule Yüksel Şenler Kitap ve Kültür Günleri"nde kültür ve yazı dünyasının önemli isimlerini okurlarla bir araya getiriyor.