İstanbul

Konuya ilişkin Fatih Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tekcan'a ait baskı eserlerin yer alacağı sergi, 24 Eylül'den itibaren Kadırga Sanat Galerileri ve Yedikule Hisarı'nda ziyaret edilebilecek.

Serginin Kadırga Sanat Galerileri kısmında sanatçının el yapımı kitabıyla birlikte yağlı boya tabloları ve gravür baskı tekniğiyle yapılmış eserleri görülebilecek.

Tekcan'ın baskı çalışmalarının dışında yaptığı at heykelleri de Yedikule Hisarı'ndaki sergide yer alacak.

Çalışmalarını yaşadığı çevre, doğa, Anadolu ve Anadolu uygarlıkları, Sümer, Hitit, Selçuklu ile Osmanlı sanatının karakteristik biçimlerinden oluşturan Süleyman Saim Tekcan, kendine özgü tasarımıyla geçmişten bugüne taşıdığı geleneksel figürlere çağdaş bir kimlik kazandırmayı amaçlıyor.

AA