İSTANBUL - Esenler Belediyesi yayın organı Şehir Ekranı TV birbirinden özel içeriklerle izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Şehir Ekranı TV’de yazar Saliha Erdim’in sunduğu ‘Hayat Mektebi’ programıyla birbirinden değerli isimlerin yaşadıkları ya da şahit oldukları hayat tecrübeleri izleyicilerle paylaşılıyor. Güzellikleri toplayıp, insanlığın ortak bir değeri olarak tarihe not düşmek adına ‘Hayat Mektebi’nin bu haftaki konuğu İlahiyatçı yazar Süleyman Uludağ oldu. Kişinin kendi hayat mektebinde bulunduğu ve büyüdüğü ortamın son derece önemli olduğuna vurgu yapan Uludağ, “Büyüdüğümüz ortam, duyduğumuz ezanlar, okuduğumuz Kuran’ın hayatımıza tesiri oldukça büyük. Bu hayat bir mektepse içinde bulunduğumuz ortam bunun mihenk taşıdır” ifadelerini kullandı.

“Referansımız Peygamber Efendimiz olmalı”

Günümüzde az okuma çok seyretme alışkanlığına dikkat çeken Saliha Erdim’in ailelere ne tavsiye edersiniz sorusuna yazar Uludağ şunları söyledi: “Bir ailenin en değerli varlığı çocuğudur ve buna yatırım yapmak gerekir. Aileler mal, mülk, şan, şöhret konularına önem vermeyip çocuklarını öncelik haline getirdikleri zaman bunun her zaman faydasını görürler. Eğer bir aile çocuğunu ihmal ederse bunun sıkıntısını ve vicdan azabını yaşarlar. Zaman geçmeden daha küçükken çocuklarını eğitmeleri gerekir. Çocuklara yaklaşım tarzı da bu durumda önemli. Kırmadan dökmeden yol gösterici olmak gerekir. Anne babaların çocuk eğitiminde dikkat etmesi gereken yegâne davranış, yapmadıkları davranışları çocuklardan beklememek olacaktır. Bu hususta Peygamber Efendimizin hayatından örneklere bakmak en doğru referanstır.”

HABER: ERCAN AYDIN