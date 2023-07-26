İSTANBUL - Eğitimden kültüre, spordan sanata pek çok alanda gençlere destek olmayı sürdüren Sultangazi Belediyesi, düzenlediği gençlik kamplarıyla bu çalışmalara bir yenisini ekledi. 18-29 yaş arası genç erkekler için Konya Taşkent’te bulunan Kıble Kayası Gençlik Kampı’nda düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. 20-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında 5 gün boyunca süren gençlik kampı, Sultangazi Belediyesi’ne ait otobüsle Konya’ya hareket edilmesiyle başladı. Konya’daki kamp alanında konaklayan gençler sabah saatlerinde okçuluk, basketbol, futbol vb. pek çok sportif faaliyete katılırken, matrak gibi geleneksel oyunları oynama fırsatı buldu. Kamp boyunca çeşitli sokak oyunları ve doğa sporları etkinlikleri ile gençler heyecan dolu anlar yaşadı. Bilgi yarışmaları ve liderlik eğitimi gibi eğlenceli aktivitelere de katılan gençlerin akşamları ise müzik dinletileri ve sinema saati gibi aktivitelerle keyifli anlar yaşadı. Gençlerin büyük keyif aldığı ve yeni tecrübeler edindiği kamp, dolu dolu geçen bu etkinliklerin değerlendirilmesiyle son buldu.

“Gençlerimiz bizim en kıymetli hazinelerimiz”

Gençleri her alanda desteklemeye devam edeceklerini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Gençlerimiz bizim en kıymetli hazinelerimiz. Onların başarılı olması, mutlu olması ve geleceğe güvenle bakmaları için çalışıyoruz. SEDA, Bilim Merkezi gibi eğitim kurumlarımızın yanı sıra Yaz Spor Okullarımız ve Spor Akademilerimizle yıl boyu gençlerimize destek olmaya devam ediyoruz. Her yıl yaz aylarında gençlerimizin büyük bir merakla bekledikleri yaz kamplarını gerçekleştirerek onlara verdiğimiz değeri gösteriyoruz. Yaz kamplarımız oldukça eğitici ve eğlenceli geçiyor. Gençlerimizi böyle keyifli görmek, onların beklentilerini karşılamak da bizleri mutlu ediyor. Bu kamplarımıza katılan gençlerimize ve onlara rehberlik eden mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm imkanlarımızla gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

HABER: METE YILMAZ