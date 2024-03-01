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14.00 Sivas Dört Eylül-Darıca Gençlerbirliği (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın şu şekilde:

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