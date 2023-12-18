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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17. haftanın maç programı şöyle:

Ligde 16. hafta maçları 10 Ocak 2024'te oynanacağı açıklanırken, mücadele 17. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek.

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