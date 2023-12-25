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Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Hak ettiğimiz 3 puanı kaybetme riskimiz vardı

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke: Hak ettiğimiz 3 puanı kaybetme riskimiz vardı

Haftaya averajla liderlik koltuğunda giren Fenerbahçe, derbide ağırladığı takipçisi Galatasaray ile 0-0 berabere kalarak liderliğini sürdürdü.

Beşiktaş, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup ederken, Siltaş Yapı Pendikspor ile MKE Ankaragücü 1-1 berabere kaldı.

Haftanın kapanış gününde Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kalırken, Corendon Alanyaspor konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 3-1 ile geçti.

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