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Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Öztürk: Rakibimizin 2 puan kaybettiği haftada kazanmak mutlu etti

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Öztürk: Rakibimizin 2 puan kaybettiği haftada kazanmak mutlu etti

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde hafta içinde oynanacak 22. hafta maçlarının programı şöyle:

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