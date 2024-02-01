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Gaziantep FK, santrfor Aliou Badji'yi transfer etti

Gaziantep FK, santrfor Aliou Badji'yi transfer etti

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 24. hafta maçlarının programı şöyle:

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