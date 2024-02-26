Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Süper Lig'de 28. haftanın programı şöyle:

Ligin 27. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Süper Lig 'in 27. haftasında toplam 28 golün atıldığı karşılaşmaların 7'sini ev sahibi takımlar, 2'sini konuk ekipler kazandı. Bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Haftanın kapanış müsabakasında Galatasaray, sahasında Bitexen Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 72 yapan sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.