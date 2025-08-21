Haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük, Göztepe'yi konuk edecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele, saat 21.30'da başlayacak.
Ligin 3. haftasında oynanması planlanan TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş, Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir ve Samsunspor-Kasımpaşa maçları Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri tarihe ertelendi.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre sezonun 3. haftasının maç programı şöyle:
Yarın:
21.30 Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)
23 Ağustos Cumartesi:
21.30 Gaziantep FK-Gençlerbirliği (Gaziantep)
21.30 Fenerbahçe-Kocaelispor (Chobani)
24 Ağustos Pazar:
19.00 Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor (Papara Park)
21.30 Zecorner Kayserispor-Galatasaray (RHG Enertürk Enerji)
25 Ağustos Pazartesi:
21.30 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Pendik)