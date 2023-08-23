İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa kupalarında mücadele eden takımların oynayacağı, İstanbulspor-Galatasaray, Fenerbahçe-RAMS Başakşehir ve Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş karşılaşmalarını ileri bir tarihe erteledi.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, sezonun üçüncü haftasında oynanacak maçlarda şu hakemler görev yapacak:
25 Ağustos Cuma:
21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: Mete Kalkavan
26 Ağustos Cumartesi:
19.15 Kasımpaşa-Pendikspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.15 Trabzonspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler
21.45 EMS Yapı Sivasspor-Bitexen Antalyaspor: Ümit Öztürk
27 Ağustos Pazar:
19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü: Turgut Doman
19.15 Mondihome Kayserispor-Yılport Samsunspor: Bahattin Şimşek
21.45 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu
AA