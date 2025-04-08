Galatasaray'ın BAY geçtiği haftada konuk ettiği Trabzonspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, zirveyle arasındaki puan farkını 3'e düşürdü.

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan müsabakaların 3'ünü ev sahibi takımlar, 3'ünü konuk ekipler kazanırken, 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Oynanan müsabakalarda futbolseverler 19 gole şahit oldu.

Sonuçlar

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Adana Demirspor-Bellona Kayserispor: 0-2

Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor: 1-1

RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: 1-0

Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor: 2-1

Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK: 0-1

Atakaş Hatayspor-ikas Eyüpspor: 0-1

Fenerbahçe-Trabzonspor: 4-1

Kasımpaşa-Beşiktaş: 1-1

Göztepe-Gaziantep FK: 1-1

31. hafta

Süper Lig'de 31. hafta maçlarının programı şöyle:

11 Nisan Cuma:

20.00 Reeder Samsunspor-Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Beşiktaş, bir puanı son anda aldı Beşiktaş, bir puanı son anda aldı

12 Nisan Cumartesi:

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (Medaş Konya Büyükşehir)

19.00 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor (Grey Beton Bodrum)

19.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir (Tüpraş)

13 Nisan Pazar:

16.00 Bellona Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Gaziantep)

19.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)

19.00 Net Global Sivasspor-Fenerbahçe (BG Grup 4 Eylül)

14 Nisan Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

Kaynak: AA