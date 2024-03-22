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Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında bayram tatilinde günlük 42 sefer düzenlenecek

Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında bayram tatilinde günlük 42 sefer düzenlenecek

Trendyol Süper Lig 'de 31. hafta maçlarının programı şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Sezon başında ilan edildiği üzere, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi sebebiyle 31. hafta müsabakalarının 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde oynanması planlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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