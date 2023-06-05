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Fatih Karagümrük, ligdeki son maçında Kasımpaşa'yı konuk edecek

Fatih Karagümrük, ligdeki son maçında Kasımpaşa'yı konuk edecek

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, oynanacak maçlarla ilgili Merkez Hakem Kurulunun dijital atama yöntemiyle gerçekleştirdiği görevlendirmeler şöyle:

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