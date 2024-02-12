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Hari Vukas: Takım halinde birçok gol pozisyonuna girdiğimizi düşünüyorum

Hari Vukas: Takım halinde birçok gol pozisyonuna girdiğimizi düşünüyorum

Ligde yapılan maçlarda Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi. Yılport Samsunspor, Bitexen Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederken, Mondihome Kayserispor-Beşiktaş maçı golsüz sona erdi.

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