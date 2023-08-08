İstanbul

AA'nın, Trendyol Süper Lig 2023-2024 Sezonu öncesi hazırladığı ve 10 Ağustos Perşembe günü sona erecek haber dosyasının bu bölümünde Süper Lig maçlarının oynanacağı statlar ele alındı.

Ligde 2023-2024 sezonu, 11 Ağustos Cuma günü Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek 20 takım, maçlarını 20 statta oynayacak. Yeni sezonda lig müsabakaları 12 şehirdeki statlarda gerçekleştirilecek. Ligde İstanbul'dan 8, Antalya'dan 2, Adana, Ankara, Gaziantep, Samsun, Rize, Hatay, Kayseri, Konya, Sivas ve Trabzon'dan da birer takım mücadele edecek.

En fazla seyirci kapasiteli statlar

Süper Lig'de en fazla seyirci kapasitesine sahip statların başında VavaCars Fatih Karagümrük'ün iç saha maçlarını oynayacağı Atatürk Olimpiyat Stadı geliyor.

Türkiye'nin en fazla seyirci kapasitesine sahip tesisi konumundaki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 74 bin 753 koltuk bulunuyor.

Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı RAMS Park, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ardından en fazla seyirci kapasitesine sahip ikinci stat konumunda yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekibe ev sahipliği yapan stadın kapasitesi 52 bin 223 kişi.

Fenerbahçe'nin maçlarını yaptığı Ülker Stadı da 47 bin 834 koltukla en yüksek kapasiteye sahip üçüncü stat konumunda.

En az kapasite Pendik Stadı'nda

Yeni sezonda maç yapılacak yerler içinde en az koltuk kapasitesine, İstanbul'daki Pendik Stadı sahip.

Ligin yeni ekibi Pendikspor'un maçlarını oynayacağı stadın 2 bin 500 kişilik kapasitesi bulunuyor.

Pendik Stadı'nın Süper Lig kriterlerine uygun hale getirilmesi için çalışmalar sürüyor. Yenileme çalışmalarının ardından stadın kapasitesinin 4 bin-4 bin 500 civarına çıkarılması bekleniyor. Pendikspor, çalışmalar tamamlanana kadar rakiplerini Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda konuk edecek.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatayspor ise 2023-2024 sezonunda iç saha maçlarını Mersin Stadı'nda oynayacak.

Modern statlar

Süper Lig maçları son yıllarda yapılan veya yenilenen toplam 602 bin 556 kapasiteye sahip modern statlarda oynanacak.

İstanbul'daki RAMS Park, Beşiktaş Stadı, Başakşehir Fatih Terim Stadı ve Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı, Trabzon'daki Şenol Güneş Spor Kompleksi, Ankara'daki Eryaman Stadı, Sivas 4 Eylül Stadı, Yeni Adana Stadı, Mersin Stadı, Gaziantep'teki Kalyon Stadı, Konya Büyükşehir Belediye Stadı, Corendon Airlines Park Antalya Stadı, Kırbıyık Holding Stadı, RHG EnerTürk Enerji Stadı, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı ve Çaykur Didi Stadı, 2009 yılı sonrasında açılan tesisler olarak ön plana çıkıyor.

İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı, Ülker Stadı ve Recep Tayyip Erdoğan Stadı ile Pendik Stadı ise son dönemde yapılan yenileme çalışmalarının ardından Türk futboluna hizmet veriyor.

Statlar ve kapasiteleri

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunda maçların yapılacağı statlardaki koltuk kapasiteleri şöyle:

Takım/ Stat /Kapasite/ Yapım/Yenileme yılı

Yukatel Adana Demirspor Yeni Adana 33.000 2021

33.000 Corendon Alanyaspor Kırbıyık Holding 10.128 2011

10.128 Atakaş Hatayspor Mersin 25.000 2013

25.000 Beşiktaş Beşiktaş Park 42.590 2016

42.590 Sivasspor Sivas 4 Eylül 27.532 2016

27.532 Fenerbahçe Ülker 47.834 2006

47.834 Antalyaspor Corendon Airlines Park Antalya 32.537 2015

32.537 Galatasaray RAMS Park 52.223 2011

52.223 Gaziantep FK Kalyon 33.502 2017

33.502 Çaykur Rizespor Çaykur Didi 15.332 2009

15.332 İstanbulspor Esenyurt Necmi Kadıoğlu 4.488 2012

4.488 Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan 13.856 2010

13.856 Tümosan Konyaspor Konya Büyükşehir Belediye 42.000 2014

42.000 RAMS Başakşehir Başakşehir Fatih Terim 17.156 2014

17.156 MKE Ankaragücü Eryaman 20.560 2019

20.560 Trabzonspor Şenol Güneş Spor Kompleksi 40.782 2016

40.782 Pendikspor Pendik 2.500 2022

2.500 VavaCars Fatih Karagümrük Atatürk Olimpiyat 74.753 2002

74.753 Kayserispor RHG EnerTürk Enerji 32.864 2009

32.864 Yılport Samsunspor Samsun Yeni 19 Mayıs 33.919 2017



Toplam Kapasite 602.556