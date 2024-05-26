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Karşılaşma, konuk ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla sarı kırmızılılar Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısı sarı kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Trendyol Süper Ligi 38. haftasında Tümosan Konyaspor ile Galatasaray takımları Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaştı.

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