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Kolombiya 'da klasik yay kadınlarda ise Ezgi Başaran, Zeynep Köse, Fatma Maraşlı ve Gülnaz Büşranur Coşkun madalya mücadelesi verecek.

Klasik yay erkeklerde Mete Gazoz, Samet Ak, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış yarışacak.

Türkiye'yi organizasyonda klasik yay kategorisinde dörder erkek ve kadın sporcu temsil edecek.

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