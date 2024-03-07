Yeşil sahalarda bu hafta oynanacak karşılaşmalara takımlar ellerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan "Türkiye'ye güç veren kadınlar" pankartıyla çıkacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde "Türkiye ile Güçlenen, Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar" temasıyla yarın önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak bakanlık, 8 Mart haftasında Trendyol Süper Lig'de oynanacak maçlarla ilgili de girişimde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonunun desteği ile gerçekleştirilen çalışma kapsamında futbolcular bu hafta sahaya ellerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan "Türkiye'ye güç veren kadınlar" pankartıyla çıkacak.

Pankartta bakanlığın logosu da bulunacak.