Beşiktaş Emlakjet'in Hapoel Tel Aviv ile yapacağı iç saha maçı Slovenya'da oynanacak Beşiktaş Emlakjet'in Hapoel Tel Aviv ile yapacağı iç saha maçı Slovenya'da oynanacak

TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında dün oynanan maçlardaki çeşitli ihlallerden dolayı Fenerbahçe, RAMS Başakşehir ve Gaziantep FK'yi disipline verdi.

Kaynak: AA