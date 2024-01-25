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TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig 'in 22. haftasında dün oynanan maçlardaki çeşitli ihlallerden dolayı Fenerbahçe, RAMS Başakşehir ve Gaziantep FK'yi disipline verdi.

Beşiktaş Emlakjet'in Hapoel Tel Aviv ile yapacağı iç saha maçı Slovenya'da oynanacak

Beşiktaş Emlakjet'in Hapoel Tel Aviv ile yapacağı iç saha maçı Slovenya'da oynanacak

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