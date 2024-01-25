TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında dün oynanan maçlardaki çeşitli ihlallerden dolayı Fenerbahçe, RAMS Başakşehir ve Gaziantep FK'yi disipline verdi.Kaynak: AA
TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında dün oynanan maçlardaki çeşitli ihlallerden dolayı Fenerbahçe, RAMS Başakşehir ve Gaziantep FK'yi disipline verdi.Kaynak: AA
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