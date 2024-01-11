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Süper Lig'de 20. hafta maçlarının programı şöyle:

Abdullah Avcı: Gerçekçi oyun tabelanın ne yazdığıdır

Abdullah Avcı: Gerçekçi oyun tabelanın ne yazdığıdır

Fenerbahçe sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 7-1 yenerken, Galatasaray ise deplasmanda Sivasspor ile berabere kaldı.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 8 hafta sonra zirvede eşitlik bozuldu.

Süper Lig 'de bugün oynanan maçlarda Galatasaray deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalırken, Trabzonspor ise konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 2-1 yendi.

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