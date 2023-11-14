New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından açılan Öncüpınar ve Çobanbey sınır kapılarının açık kalma süresinin 13 Şubat 2024'e kadar uzatıldığını bildiren Dujarric, halihazırda bu iki kapı ve Cilvegözü sınır kapısının insani yardımlar için kilit önem taşıdığını vurguladı.

Dujarric, Suriye'nin kuzeybatısı için sınır ötesi yardımların önemine işaret ederek, BM ve ortaklarının her ay bu kapılardan 2,5 milyon kişiye ulaştığını aktardı.

BM personelinin, bu yıl 260 sınır ötesi yardım operasyonu gerçekleştirdiğini ifade eden Dujarric, 3 sınır kapısından toplam 4 bin 200 yardım tırının geçiş yaptığını duyurdu.