Haber: Beyza Betül Cihan

Suudi Arabistan, Türkiye merkezli savunma sanayi firması Baykar Teknoloji ile resmi bir anlaşma imzalayarak, Körfez ülkesindeki insansız hava aracı (İHA) üretimini yerlileştirmeyi amaçladığını duyurdu. Bu stratejik işbirliği anlaşması, Suudi Arabistan Askeri Sanayi (SAMI) şirketi ile Baykar Teknoloji arasında gerçekleştirildi.

Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yapılan açıklamada, Suudi şirketin, Baykar ile yapılan anlaşmanın, SAMI'nin ulusal savunma sanayisini desteklemeyi ve yerel yetenekleri güçlendirmeyi hedeflediğini belirttiği ifade edildi.

Açıklamada, “Savunma sanayiimizdeki ihracat odaklı büyüme stratejilerimize yeni işbirliği anlaşmaları ile devam ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) da bu önemli işbirliğini doğrulayarak, SAMI ile Türk şirketleri arasında yeni anlaşmaların imzalandığını açıkladı. Bu anlaşma ile iki ülke arasındaki savunma sanayisi işbirliğinin daha da genişleyeceği ve güçleneceği vurgulandı.