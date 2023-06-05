İSTANBUL- Prens Sultan Üniversitesi ve Çin’in Shenzhen Üniversitesi tarafından ortaklaşa kurulan Konfüçyüs Enstitüsü’nün açılış töreninde Suudi Arabistan’daki Çin Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Yin Lijun ve Prens Sultan Üniversitesi Rektörü Ahmed bin Saleh El-Yamani katıldı.



Ahmed bin Saleh El-Yamani açılış töreninde yaptığı konuşmada, Prens Sultan Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü’nün kurulmasının üniversitedeki öğrenciler ile Suudi Arabistanlı gençlerin Çince öğrenmesi ve Çin kültürünü anlamasına değerli fırsatlar sağlayacağını, iki ülke arasındaki kültürel ve ekonomik iletişim ve işbirliğini hızlandırmada olumlu rol oynayacağını söyledi.



Çin Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Yin Lijun, son yıllarda iki ülke liderleri önderliğinde, ikili kapsamlı stratejik ortaklık ilişkisinin hızla gelişmeye devam ettiğini, bütün alanlardaki işbirliğinin sürekli genişletildiğini belirtti.



Yin, “Şu anda Suudi Arabistan’da 4 üniversite ile 8 ortaokul ve ilkokulda Çince sınıfları açıldı. Prens Sultan Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü'nün kuruluşunu tebrik ediyorum. Bu gelişme, Suudi Arabistan’daki Çince eğitimini daha da hızlandırarak, daha fazla gencin Çince öğrenmesini ve Çin kültürünü anlamasını sağlayacak ve iki ülke arasında tüm alanlardaki iletişimi ve iş birliğini teşvik etmek için bir köprü oluşturulacak” dedi.

HABER: BÜLENT ÇAMCI