TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, marka, T10X siparişleri için farklı finansman avantajları sunmaya başladı.

Mart ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, en donanımlı versiyon olan T10X V2 uzun menzil için 350 bin lira krediye yüzde 0 faiz ve 12 ay vadeyle ödeme seçeneği sunuldu.

Kampanyayı tercih edenler, aylık 29 bin 167 lira ödeme yapacak. Kampanyanın yanı sıra T10X V2 uzun menzilde 12 ay vadeli yüzde 0,37 faizli aylık 34 bin 384 lira geri ödemeli 400 bin lira veya 575 bin lira krediye yüzde 1,99 faiz ve aylık 32 bin 459 lira ödemeyle 24 ay vadeli seçenekler de mevcut.

T10X V1'de yüzde 50'ye kadar kredi imkanı

T10X'in V1 uzun menzil ve V1 standart menzil için de farklı finansman seçenekleri bulunuyor. Bu araçların bedelinin yüzde 50'sine kadar kredi ve 36 ay vade imkanı mevcut. Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım'ın Togg için özel olarak uyguladığı avantajlı kredi faiz oranı yüzde 2,99.

Firma, mart ayında T10X sipariş eden kullanıcılar için nisan sonuna kadar fiyat sabitleme garantisi de veriyor.

Trumore uygulaması üzerinden sipariş ediliyor

Teknoloj&konfor paketi ve 22 kW AC şarj kapasitesiyle satışa sunulan T10X V1 standart menzil seçeneğine 1 milyon 477 bin 600 lira, uzun menzil seçeneğine ise 1 milyon 718 bin lira karşılığında ulaşmak mümkün.

En donanımlı T10X V2 uzun menzilin fiyatı ise kış paketi ve 22 kW AC şarj kapasitesiyle birlikte 1 milyon 863 bin lira. T10X sahibi olmak isteyenler, şirketin mobil uygulaması Trumore üzerinden siparişlerini verebiliyor.

Sipariş vermek için App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulamasını indirip kimlik (ID) oluşturmak gerekiyor. T10X için bu yıl çekiliş yapılmıyor. Teslimatlar, sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre gerçekleştiriliyor.