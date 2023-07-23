Rusya’nın Tahıl Koridoru Anlaşması’ndan çıkmasıyla, yeni bir gıda krizi kapıda belirirken, Avrupa’da alternatif arayışları hız kazandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, geçtiğimiz günlerde Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın durdurulduğunu belirterek, ilgili şartlar uygulandığında Rusya'nın anlaşmaya geri döneceğini bildirdi. Peskov, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi.” ifadesini kullandı. Anlaşmanın durdurulmasının Kırım Köprüsü'ne saldırıyla ilgisi olmadığına dikkati çeken Peskov, anlaşmanın yerine getirilmemesi halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından böyle bir kararın uygulanacağının daha önceden duyurulduğunu hatırlattı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da "Rusya, anlaşmanın uzatılmasına itirazını Türk ve Ukrayna tarafları ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine resmen bildirdi.” açıklamasını yaptı.

Rusya eleştirilerin odağında

Ülke liderleri ve uluslararası kurumlar Rusya’yı bu tutumu nedeniyle sert biçimde eleştiriyor. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, “Bu anlaşmalar, dünya genelinde gıda güvenliğine zarar veren gıda fiyatlarındaki artışa kararlı bir uluslararası yanıttı. Anlaşmalar aynı zamanda daha fazlasını da temsil ediyordu” dedi.

Türkiye’nin tahıl koridorunun devamı konusunda yaptığı çalışmaları öven Griffiths, “Bu bağlamda Türkiye hükümetine olağanüstü çabaları ve desteği için teşekkürlerimizi iletmek istiyorum” diye konuştu.

Alternatif arayışı hızlandı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avrupa Birliği olarak Ukrayna savaşının başından bu yana Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ulaştırılmasında demiryolu ve Tuna Nehri’nden gemiler yoluyla oluşturulan alternatiflerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirterek “Karadeniz’i telafi etmek zor olsa da Ukrayna’dan tahıl ihracatını AB’nin de yardımıyla nehir gemileri, demiryolu ya da karayoluyla başarabiliriz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin İle Görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Bugün yapılan açıklamaya rağmen, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum. Belki bu arada ağustosu beklemeden sayın Putin ile de bir telefon görüşmesiyle adımlarımızı atarız." şeklinde konuştu.

Fidan: Rusya masaya getirilmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün düzenlenen bir basın toplantısında, “Türkiye olarak açıkçası Rusya Federasyonu'nun tekrar masaya getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun dışındaki çözümlerin güvenliği tehlikeye atacak olma ihtimali fevkalade yüksek” dedi.

HABER:DUHA SENA OSKAY