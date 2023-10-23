Tahran

Tahran’daki Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kültür Enstitüsü binasındaki sergiye Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, YEE Denetim Kurulu Üyesi Ali Özgündüz, EİT Kültür Enstitüsü İran Temsilcisi Selman Rüstemi, EİT Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Avni Bıçaklı, Tahran YEE Koordinatörü İbrahim Furkan Özdemir, EİT temsilcileri ve İranlıların yanı sıra ülkede bulunan Türk vatandaşları katıldı.

Serginin açılışında, kadınlardan oluşan İranlı İstgah müzik grubu, ziyaretçilere müzik ziyafeti sundu.

Tahran Büyükelçisi Kırlangıç, sergiye ilişkin yaptığı açıklamada, Yunus Emre Enstitüsünün, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla Tahran’da açtığı serginin çok anlamlı olduğunu belirterek, “Ankara fotoğraflarından oluşan bir sergi. Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılmış ilk binaları görüyoruz. O döneme ait dokuyu görüyoruz. Bize cumhuriyetin başlangıç noktasını hatırlatıyor.” dedi.

Cumhuriyetin kuruluş yıllarında yaşanan zorluklara değinen Kırlangıç, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bu süreçte fedakarca, milletle omuz omuza çalışarak bize bir Cumhuriyet ve gelecek emanet ettiler. Bizim görevimiz, bu ülkeyi daha da güçlü bir şekilde ileriye taşımak. Türkiye Cumhuriyeti yüzüncü yılına girerken Türkiye Yüzyılını da aslında idrak etmiş oluyoruz. Türkiye Yüzyılına adım atmış oluyoruz.”

Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, sergide emeği geçen herkese teşekkür etti.

AA’nın fotoğraflarıyla tarihi Ankara

Tahran YEE Koordinatörü Özdemir de Yunus Emre Enstitüsünün dünyanın farklı şehirlerinde 100. yıl etkinlikleri kapsamında çeşitli programlar düzenlediğini belirtti.

Özdemir, “Bizler de Tahran Yunus Emre Enstitüsü olarak Anadolu Ajansından temin ettiğimiz tarihi Ankara fotoğraflarını, özellikle Cumhuriyetin ilk döneminde inşa edilen önemli yapıların fotoğraflarını sergileme imkanı bulduk.” diye konuştu.

EİT Kültür Enstitüsü İran Temsilcisi Rüstemi de böyle bir programa ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümü dolayısıyla, Sayın Büyükelçimizi ve tüm kıymetli misafirlerimizi tebrik etmek istiyorum.” dedi.

Uluslararası bir kültür kurumu olarak EİT Kültür Enstitüsünün görevlerinden birisinin, kültürel, sanatsal ve edebi etkileşimleri güçlendirmek olduğunu söyleyen Rüstemi, EİT bölgesindeki ortak ritüellerin korunması ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Rüstemi, EİT ülkelerinin birçok kültürel alanda dünyaya öncülük ettiğini ifade ederek, “EİT bölgesindeki tüm kültürel ortaklıkların yanı sıra, bu ülkeler dost ve kardeş gibi birbirlerinin yanında olup bir yüzük taşı misali bölgede ve dünyada parlamaktadır.” diye konuştu.

EİT Kültür Enstitüsünün üye ülkelere ikinci evleri olarak her zaman açık olduğunu kaydeden Rüstemi, “Cumhuriyetin 100. Yılında Tarihi Ankara Fotoğrafları Sergisinin düzenlenmesi de EİT’in kültürler misyonu doğrultusunda yapılmıştır.” dedi.

YEE Denetim Kurulu Üyesi Özgündüz de “Bu sergi vesilesiyle Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve yine yüzyıllık Cumhuriyetimiz boyunca ülkemize hizmet eden, ülkemizin kalkınması için emek sarf eden tüm devlet adamlarımızı, bürokratlarımızı sanayicilerimizi, iş adamlarımızı ve yurttaşlarımızı da Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı vesilesiyle saygı ve minnetle yad ediyorum.” diye konuştu.