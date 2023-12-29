Lefkoşa

Kıbrıs Türklerinin sesini ve mücadelesini duyurmak üzere 50 yıl önce kurulan Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) Genel Müdürü Fehmi Gürdallı, "TAK, önce Kıbrıs Türklerinin mücadelesinin sesini dünyaya duyurdu sonraki yıllarda da Kıbrıs Türk basınının çok önemli bir hizmet sağlayıcısı oldu." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) resmi ajansı TAK'ın 50. kuruluş yıl dönümüyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Gürdallı, ajansın Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın talimatlarıyla 21 Aralık 1973'te tek bir daktilo ile kurularak haber servisine başladığını anımsattı.

Gürdallı, dünyanın önde gelen haber ajansları ve basın kuruluşlarının, önceleri Kıbrıs Türkleri ile ilgili gelişmeleri daha sonra ise Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Türk Federe Devleti ilanı ve KKTC'nin kuruluşunu TAK'tan alarak okuyucu ve abonelerine duyurduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"TAK, önce Kıbrıs Türklerinin mücadelesinin sesini dünyaya duyurdu sonraki yıllarda da Kıbrıs Türk basınının çok önemli bir hizmet sağlayıcısı oldu. Ülke içindeki olayları, protokol olaylarını, Meclis çalışmalarını Türk basını büyük ölçüde Türk Ajans Kıbrıs'ın haberlerinden verdi. TAK, basının en besleyici kurumu konumunda ve bu konumunu bugün de sürdürmektedir."

Gürdallı, TAK'ın Rumca Servisi'nin Güney Kıbrıs ve Yunanistan basınından haberlerin tercümesini yaparak Türk basınına servis ettiğini, İngilizce Servisi'nin ise Türkçe haberleri İngilizceye çevirerek abonelerine dağıttığını anlattı. Gürdallı, kurumun gelecek günlerde Rumca haber yayını planlayarak dil çeşitliliğini arttırmayı hedeflediğini ifade etti.

TAK'ın devlet ajansı olmasının yanı sıra objektif yayıncılık ve toplumun tüm kesimlerinin sesini duyurmaya özen gösterdiğini dile getiren Gürdallı, kurum olarak sosyal medyayı etkin kullanabilmek üzere çaba içinde olduklarını vurguladı.

Kamu yayıncılarının dezenformasyonla mücadele yükümlülükleri de bulunduğuna dikkati çeken Gürdallı, "Dezenformasyon ve sahte haberin önüne geçebilmek için doğru haberi hızlı vermemiz gerekiyor. Biz bunu yaptığımız zaman dezenformasyona yer kalmayacaktır." diye konuştu.