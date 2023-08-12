Haber: Beyza Betül Cihan

Tamer Karadağlı, 24 Mayıs 1967 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlkokul çağlarındayken ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşti. Ancak daha sonra Türkiye'ye geri dönüş yaparak Amerika'ya tekrar döndü. Lise son sınıf Türkiye'ye kesin dönüş yaptı.

Lise yıllarının seslendirme sanatına adım atan Karadağlı, tiyatro sahnesine Shakespeare'in "Kuru kargaşa" adlı eseriyle çıktı ve bu oyunu hem Türkçe hem de İngilizce olarak sahneledi. TED Ankara Koleji ve Çankaya Lisesi'nin ardından Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Oyunculuğa olan ilgisiyle 1993 yılında ilk film deneyimini yaşadı. Ancak geniş kitleler tarafından araştırma, "Ferhunde Hanımlar" dizisiyle gerçekleşti. Seslendirme alanında da etkili bir kariyere sahip olan Karadağlı, birçok ünlü şarkıcının seslendirmesini üstlendi. Özellikle "Çocuklar Duymasın" adlı televizyon dizisindeki hücresiyle uzun süre hafızalarda kaldı.

Tamer Karadağlı, kariyeri boyunca hem sahne performansıyla hem de dizi ve film projeleriyle Türk televizyon ve sinemasına önemli katkılarda bulunan bir sanatçıdır.

Tiyatro oyunları şöyle:

Uyarca / Friedrich Dürrenmatt (1992) - Ankara Devlet Tiyatrosu

Cahide / Nezihe Araz (1995) - Tiyatro Bakış

Saat 9.05 / Nezihe Araz (1996) - Tiyatro Bakış

Fehim Paşa Konağı / Turgut Özakman (1997) - Tiyatro Bakış

Dolu Düşün Boş Konuş / Steven Berkoff (1999) - Oyun Atölyesi

Bir Yaz Gecesi Rüyası / William Shakespeare (2010) - Tiyatro Kedi

Karadağlı'nın filmografisi şöyle:

Sinema

Bir Tutam Baharat (2003), Beyza'nın Kadınları (2005), Şans Kapıyı Kırınca (2005), Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (2007), Living & Dying (2007), Suluboya (2009), Memlekette Demokrasi Var (2010), Süper Türk (2012), Türk Suikastçı Alina (2012), Pamuk Prens (2016), Sinyalciler: Son Akşam Yemeği (2017), Börü (2018), Serçenin Gözyaşı (2023).

Televizyon

Ferhunde Hanımlar (1993), Babam Olur Musun (1999), Demir Leblebi (1999), Şaşıfelek Çıkmazı (2000), Sarı Evin Esrarı (2000), Artık Sevmeyeceğim (2000), Nasıl Evde Kaldım (2001), En Son Babalar Duyar (2002), Çocuklar Duymasın (2002-2004/ 2010-2012/ 2013-2014/ 2017-2019), Reyting Hamdi (2002), Çocuklar Ne Olacak (2004-2005), Yağmur Zamanı (2004-2006), Hayatım Sana Feda (2006), Arka Sokaklar (2006), Doktorlar (2007), Fedai (2007), Karamel (2008), Kiralık Oda (2008), Son Ağa (2008), Kırmızı Işık (2008), Avrupa Yakası (2009), Ah Kalbim (2009), Altın Kızlar (2009), Adım Bayram Bayram (2011), Acayip Hikayeler (2012), Sevdim Seni Bir Kere (2019), Savaşçı (2021).

İnternet

Andropoz (2022), Serhat (2023).

Program

Güven Bana (2012), Kim Milyoner Olmak İster (2013), Ben Bilmem Eşim Bilir All Star (2018)