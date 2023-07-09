Merkez Yönetim Kurulu kararı ile kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Tanju Özkan, değişim yürüyüşünün 138 kilometresini geride bıraktı. 12 temmuz günü CHP Genel Merkezi önünde olmayı planlayan Özcan, yürüyüşünün 6’ncı gününde mola verdiği karavanda açıklamalarda bulundu.

“KILIÇDAROĞLU'NUN İSTİFA ETMESİNİ BEKLEDİM”

Çalışmalarına mola yerlerinde de devam eden Özcan, "Seçim kaybedildikten sonra demokrat olduğunu iddia eden her onurlu insan gibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın başarısızlığı üstlenerek, istifa etmesini bekledim. Ancak istifa etmeyince benim ihracımdan önce de ben '3 Temmuz'u bekleyin' diye bir tweet atmıştım. Yaklaşık 1 ay oldu. O tweet’i attıktan sonra da zaten o kararımın hazırlıklarına başladım. Değişim için yürüyecektim sadece. Ama sonrasında yürüyüşe başlamamdan birkaç gün önce böylesine gerekçesiz kararla disipline verilmem sonucunda adaleti de ekledim bu temaya" dedi.

“Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da Faik Öztrak'ın babasının malı değil.”

Kılıçdaroğlu’nun CHP’deki bazı isimleri değiştirerek seçmeni kandırdığını öne süren Özcan, Bu benim kişisel yürüyüşüm değil. Bu partide gerçekten değişim isteyen insanların yürüyüşü. Ve o gün de değişim isteyenler ile birlikte genel merkezin önünde bir araya geleceğiz. Güçlü bir şekilde sesimizi duyuracağız. O gün bize kapıları açmazlarsa genel merkezin önünde toplanırız. Ama bu her şeyden önce bu bir ayıp. Çünkü oraya gelecek olan insanların tamamı ya Cumhuriyet Halk Partili ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş insanlar olacak. Üstelik Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da Faik Öztrak'ın babasının malı değil. Babasının özel mülkü de değil. Kemal veya Faik Bey'in evine gitsem ve kapıyı açmasa bir sorun yok; ama Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisi, halkın partisi. Burada siz kapıları insanlara kapatamazsınız. Bu çok ayıp" diye konuştu.

“İmamoğlu'nun 'Ben varım' demesi gerekiyor”

Özcan, 'Kurultayda Kılıçdaroğlu’nun karşısında kimin çıkacağını bekliyorsunuz?' sorusuna ise "Bugün itibariyle çıkması gereken kişi; İmamoğlu" dedi. Açıklamasına devam eden Özcan "İmamoğlu'nu desteklemem için önce; İmamoğlu'nun 'Ben varım' demesi gerekiyor. İmamoğlu'nun henüz 'Genel başkan istifa etmelidir' veya 'Ben de genel başkanlığa adayım' demesi halinde; benim İmamoğlu'na destek açıklamam söz konusu olabilir. Halkı dinleyerek, konuşan bir siyasetçiyim. Sadece söylediğim şu; şu an halkın nazarında veya halkın umut olarak gördüğü kişi Ekrem İmamoğlu. 'Kurtarırsa bu partiyi, ülkeyi İmamoğlu kurtarır' sözleri yaygın. Ama Sayın İmamoğlu adım atmakta bence biraz geç kalıyor. Ve geç kaldığı her gün kendisine zarar veriyor. Değişim çağrısında bulunanlara 'Artık top çevirmenin faydası yok' diyorum. Direkt adını koyalım; genel başkan değişmeli. Genel başkan hatta bana göre kaybettiği bu seçimden sonra salona dahi gelmemeli. Bırakın adaylığı, salona dahi gelmemeli. Hangi yüzle o salona gelecek. Şu anda değişim isteyenler de net bir şekilde 'Değişim genel başkandan başlamalı' demeli ve elini masaya vurmalı"ifadelerini kullandı.

HABER:METE YILMAZ